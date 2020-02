Do R7. com Agência Câmara

Câmara aprova regulamentação de quarentena para coronavírus Proposta de autoria do governo prevê isolamento, quarentena e fechamento de portos, rodovias e aeroportos para entrada e saída do país coronavirus

Proposta segue para ser analisada pelo Senado Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 4.2.2020

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (4) o texto-base do Projeto de Lei 23/20, que estabelece as medidas a serem adotadas pelas autoridades sanitárias em caso de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus.

A proposta, de autoria do governo federal, prevê isolamento, quarentena e fechamento de portos, rodovias e aeroportos para entrada e saída do país.

De acordo com o Planalto, a aprovação do projeto é necessária porque a legislação brasileira está defasada quanto à definição de instrumentos jurídicos e sanitários adequados para combater o vírus.

O projeto foi encaminhado ao Congresso diante da necessidade de repatriar 29 brasileiros localizados na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do coronavírus, que manifestaram interesse em voltar para o Brasil. Duas aeronaves já se preparam para buscar o grupo, que ficará por 18 dias em quarentena na cidade de Anápolis (GO).

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro citou a ausência de uma lei sobre quarentena como um dos obstáculos para resgatar brasileiros que se encontram no exterior por conta do estado de emergência internacional relacionado ao coronavírus.

A relatora do projeto na Câmara, deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), fez pequenas alterações após sugestões de deputados e afirma que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se comprometeu com os líderes partidários a enviar à Casa, em breve, um projeto com cerca de 84 artigos sobre o tema.

“Esse texto é muito enxuto para darmos uma resposta emergencial para a situação que enfrentamos no momento”, afirmou Carmen.