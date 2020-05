Câmara aprova texto-base que suspende parte das perícias do INSS Medida, analisada nesta quarta (20), vale pessoas diagnosticadas com as doenças de alzheimer ou de parkinson durante pandemia do coronavírus

A Câmara dos Deputados aprovou, no final da tarde desta quarta-feira (20), o texto-base do projeto de lei 2048/2020 que suspende durante a pandemia do novo coronavírus as convocações de pessoas diagnosticadas com as doenças de alzheimer ou de parkinson para perícias relativas ao auxílio-doença do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Em caso de auxílio-doença e outros benefícios da Previdência Social, a lei 8.213/01 prevê que poderá haver convocação pelo INSS para eventuais avaliações e perícias médicas.

Os parlamentares aprovaram o substitutivo apresentado pelo relator, deputado federal Fred Costa (Patriota-MG), sobre o original, de autoria do deputado federal Ricardo Izar (PP-SP). Os deputados ainda analisam destaques que podem alterar pontos do texto.

Costa incluiu as doenças crônicas progressivas degenerativas e as que reduzem a imunidade e ampliou o rol de favorecidos pela suspensão, incluindo aposentados por incapacidade permanente e pensionistas diagnosticados com as enfermidades, além de facilitar a prorrogação do auxílio-doença.