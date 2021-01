Câmara: bancada feminina envia carta aos candidatos à presidência

A- A+

Na imagem, dep. Professora Dorinha (DEM-TO) Najara Araujo/Câmara dos Deputados - 21.07.2020

A bancada feminina vai entregar nesta segunda-feira (18) aos candidatos à presidência da Câmara dos Deputados uma carta em que elenca temas considerados prioritários. O grupo, composto por 77 deputadas e coordenado pela Professora Dorinha (DEM-TO), lista ainda dez medidas.

O primeiro ponto é o aumento da participação da mulher na política, “pois sabemos e as pesquisas mostram que quanto mais mulheres participam da vida política do país, mais os índices sociais e de bem-estar da população melhoram, e menores são os índices de mortalidade materna, gravidez precoce e casamento infantil”.

Em segundo lugar, o grupo informa ser o enfrentamento à violência contra a mulher “e isso se reflete diariamente dentro da votação de projetos importantes sobre o tema”.

O terceiro ponto levantado pela bancada é sobre o debate e trabalho em prol da saúde da mulher”, seja com legislação ou conscientização que promovam a atenção integral à saúde da mulher em todos os ciclos da vida, com assistência humanizada, com acesso aos serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde da mulher, seja física ou mental”.

O documento traz ainda uma lista com temas medidas necessárias para ampliar a participação feminina no Parlamento. Entre as ações, estão: inclusão da bancada na composição do Colégio de Líderes e garantia de autonomia financeira da Secretaria da Mulher e garantia de participação do grupo no rodízio das relatorias.

A carta será entregue ainda nesta segunda aos candidatos à presidência da Câmara, cuja eleição irá ocorrer de forma presencial em 1º de fevereiro. Os postulantes são: Arthur Lira (PP-AL), Baleia Rossi (MDB-SP), Alexandre Frota (PSDB-SP), Capitão Augusto (PL-SP), Fábio Ramalho (MDB-MG), Marcel van Hattem (Novo-RS), André Janones (Avante-MG), Luiza Erundina (Psol-SP) e General Peternelli (PSL-SP).