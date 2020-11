Plínio Aguiar, do R7

Câmara confirma cassação de mandato de Manuel Marcos Deputado foi condenado por compra de votos e por utilização indevida dos recursos do Fundo Partidário em benefício de uma empresa de fachada

Na imagem, Manuel Marcos Reprodução Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados confirmou, nesta quinta-feira (5), a cassação do mandato do deputado federal Manuel Marcos (Republicanos-AC).

A cassação foi determinada pela Justiça Eleitoral após processo que começou no TRE-AC (Tribunal Regional Eleitoral do Acre) e chegou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Marcos foi condenado por compra de votos e por utilização indevida dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral em benefício de uma empresa de fachada que teria feito material gráfico. Ele nega as acusações.

O TRE-AC anulou, portanto, os votos nominais recebidos pelo deputado e fará a recontagem para informar quem assumirá a cadeira.