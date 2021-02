Câmara define nesta quarta nova Mesa Diretora; veja os candidatos

Brasil | Do R7, com Agência Câmara

A- A+

Deputados se reúnem para eleger integrantes da Mesa Diretora Cleia Viana/Câmara dos Deputados-01/02/2021

A Câmara dos Deputados vai eleger nesta quarta-feira (3), às 10h, os novos integrantes da Mesa Diretora. Serão definidos 1º e 2º vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes. Após acordo fechado na reunião de líderes desta terça-feira (2), partidos e blocos da Câmara indicaram os nomes dos deputados que concorrerão aos cargos.

Segundo o novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), houve pacificação em relação à participação dos grupos na divisão dos cargos. “Isso deve ajudar a construção do entendimento da Casa. Sempre trataremos por maioria da Casa e nada de decisões isoladas”, afirmou Lira.

A nova escolha foi necessária após Lira ter revogado a decisão do então presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) de aceitar o registro do bloco de partidos que apoiou o candidato Baleia Rossi (MDB-SP). A revogação foi o primeiro ato do novo presidente no cargo.

Os indicados pelos partidos:

1º Vice: PL, deputado Marcelo Ramos (AM)

2º Vice: PSD, deputado André de Paula (PE)

1º Secretário: PSL, deputado Luciano Bivar (PE)

2º Secretária: PT, deputada Marília Arraes (PE)

3º Secretária: PSDB, deputada Rose Modesto (MS)

4º Secretária: Republicanos, deputada Rosângela Gomes (RJ)

Acordo

Pelo acordo fechado, foi ampliado o espaço que será ocupado pelo bloco de oposição a Arthur Lira (PP-AL). O bloco é o que se uniu em torno da candidatura derrotada de Baleia Rossi (MDB-SP), com partidos do centro e da oposição, como o PT.

Em sessão conduzida por Lira, o processo de votação será presencial e secreto, com 21 urnas eletrônicas distribuídas pelo plenário e pelos salões Verde e Nobre, todos com acesso restrito aos parlamentares.

Cada urna receberá até cinco deputados por vez, de forma a evitar aglomerações e manter o distanciamento. Cada um registrará todos os votos de uma só vez. Serão eleitos os mais bem votados.