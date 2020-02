Márcio Pinho, do R7

Câmara deve votar afastamento de deputado investigado pela PF Wilson Santiago (PTB-PT) foi alvo da Operação Pés de Barro, da Polícia Federal, e foi afastado pelo ministro Celso de Mello, do STF, em dezembro Câmara decide se aceita afastamento de deputado investigado pela PF

Deputado Wilson Santiago (PTB-PB) é afastado do cargo Divulgação

A Câmara dos Deputados decide nesta quarta-feira (5) se aceita ou não o afastamento do mandato do deputado Wilson Santiago (PTB-PB), determinado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, em dezembro. O tema foi incluído na pauta desta quarta pelo presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O deputado foi alvo da Operação Pés de Barro, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de superfaturamento em obras no interior da Paraíba. De acordo com a PF, são investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa.

Um secretário do deputado chegou a ser foi filmado pela Polícia Federal enquanto recebia R$ 50 mil no aeroporto de Brasília.

Wilson Santiago também foi denunciado por corrupção pela Procuradoria-Geral da República.

O deputado nega participação e afirma que não tem qualquer relação com os fatos investigados.

