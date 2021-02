Câmara deve votar MP de compra da vacina na semana do Carnaval Texto facilita obtenção de vacinas, insumos e outros artigos necessários para a vacinação da população contra a covid-19

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

MP da vacina será votada na quinta-feira (18) Alain Jocard/AFP

A Câmara dos Deputados deve votar na semana do Carnaval a MP (Medida Provisória) 1.026, que facilita a compra de vacinas, insumos e outros artigos necessários para a vacinação da população brasileira contra a covid-19.

O acordo para a votação da MP 1.026 foi feito durante a reunião de colégio de líderes. A votação ocorrerá na quinta-feira (18), de maneira virtual. A matéria ainda não tem relator, que deve ser indicado entre hoje e amanhã.

A MP dispensa licitação para a compra de imunizantes contra a covid-19 e insumos destinados à vacinação. A proposta exige que o produto tenha sido registrado pela autoridade sanitária dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China ou do Reino Unido. O texto determina, ainda, que a aplicação das vacinas nos brasileiros deverá seguir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde.

O texto está previsto na pauta da Casa Legislativa, mas não será, agora, o primeiro item. As votações, por sua vez, dependem de quórum.