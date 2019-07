Câmara inicia votação da proposta de reforma da Previdência

Plenário da Câmara na sessão da reforma Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 10.7.2019

A Câmara dos Deputados vota em plenário, a partir desta quarta-feira (10), a reforma da Previdência. O governo acredita que já tenha os votos necessários para aprovar o texto, já que nesta madrugada obteve 331 a 117 contra a retirada da proposta.

O plenário foi tomado nesta tarde por manifestações no momento em que se iniciou a votação do mérito da proposta. Enquanto partidários da reforma balançam bandeiras do Brasil, os contrários ostentam faixas que denunciam o “fim da aposentadoria”. Nos dois lados, deputados munidos de celulares iniciam lives, as transmissões ao vivo pelas redes sociais.

Às 17h, a Câmara começou a discutir o texto-base da reforma da Previdência. As discussões começaram após os parlamentares rejeitarem um requerimento para retirar a reforma da pauta da Câmara.

Os líderes dos partidos fazem discursos para orientar o voto de suas bancadas. Cada líder tem entre 3 e 10 minutos para falar.

O líder do PT na Casa, Paulo Pimenta (RS), e o líder do PSB, Tadeu Alencar (PE), orientaram os deputados do partido a votarem não.

O vice-líder do PSL, Alexandre Frota (SP), o líder do PSD, André de Paula (PE), e o líder do PRB, Silvio Costa Filho (PE), encaminharam voto favorável à reforma.

