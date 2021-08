Câmara irá analisar cassação de Flordelis nesta quarta (11)

A- A+

Na imagem, deputada federal Flordelis (PSD-RJ) Fernando Frazão/Agência Brasil - 25.06.2019

O presidente Arthur Lira (PP-AL) informou que a Câmara dos Deputados analisará, nesta quarta-feira (11), o relatório feito pelo Conselho de Ética que recomenda a perda de mandato da deputada federal Flordelis (PSD-RJ).

“Amanhã a programação é votar o processo, infelizmente, de cassação da deputada Flordelis e o PL da tributária. Na quinta, a reforma política”, disse Lira.

Flordelis é acusada pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) de ser a mandante do assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. A parlamentar, que nega a acusação, foi alvo de representação na comissão.

No dia 8 de agosto, os membros do conselho decidiram pela cassação do mandato – por 16 votos a 1, o único deputado que votou a favor de Flordelis foi Márcio Labre (PSL-RJ). A decisão precisa passar pelo crivo do plenário da Câmara nesta quarta. São necessários 257 votos, a maioria absoluta, para a cassação de um mandato parlamentar.

Caso o plenário da Câmara aprove a cassação de Flordelis, essa não será a primeira vez. Outros parlamentares já perderam seu mandato, como por exemplo Eduardo Cunha (MDB-RJ), José Dirceu (PT-SP), Roberto Jefferson (PTB-RJ), Pedro Corrêa (PP-PE), Natan Donadon (sem partido-RO), André Vargas (sem partido-PR) e André Luiz (sem partido-RJ).