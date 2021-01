Câmara: mulheres têm papel crucial na campanha à presidência 

A- A+

Deputadas em sessão solene de homenagem ao Dia Internacional da Mulher em 2019 Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Em uma campanha disputada voto a voto, o papel da bancada feminina se tornou ainda mais relevamente para os dois candidatos mais competitivos à presidência da Câmara. Com 77 parlamentares, a bancada se divide no apoio a Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP).

Lira tem feito acenos importantes às mulheres de apoio à pauta REUTERS/Bruno Kelly

Lira tem feito acenos às mulheres. Há dois dias, publicou em suas redes sociais texto e vídeo assumindo compromisso de que dar voz às deputadas em uma eventual gestão. O vídeo tem trechos de depoimentos de deputadas que o apoiam, como Liziane Bayer (PSB-RS) e Daniela do Waguinho (MDB-RJ). Elas fazem parte de um grupo de 30 deputadas que assinaram na sexta-feira (22) uma carta declarando apoio a Lira e relatando que têm sofrido sanções dos seus partidos pelo posicionamento político.

Na campanha, Lira conta com o apoio de Margarete Coelho (PP-PI, coordenadora jurídica), além de Soraya Santos (MDB-RJ), Celina Leão (PP-DF) e Flávia Arruda (PP-DF). Em viagens tem sido sempre acompanhado de deputadas.

Baleia recebeu apoio de Tabata e de deputadas da oposição Valter Campanato/Agência Brasil

Baleia também privilegia o papel das mulheres na sua campanha. Comemora o apoio que recebeu da deputada Tabata Amaral (PDT-SP), que chegou a organizar eventos para ampliar o apoio ao parlamentar. No PSOL, Sâmia Bonfim (SP) e Fernanda Melchionna (RS) apoiam o candidato emedebista e Sâmia defendeu internamente que o partido não tivesse candidatura própria. Maria do Rosário (PT-RS) também tem participado da campanha.

Em viagens, ele tem sido acompanhado das deputadas Perpetua Almeida (PCdoB-AC) e da deputada Dorinha (DEM-GO), que foi relatora do Fundeb. A deputada Bruna Furlan (PSDB-SP) irá acompanhar o parlamentar na entrevista do programa Roda Viva desta segunda-feira.

No Senado, Baleia tem o apoio da candidata da legenda à presidência, Simone Tebet (MS).

O candidato tem orgulho de ter lutado pelo aumento da participação das mulheres dentro do partido. A legenda fez um acordo com o Justiça Eleitoral prevendo que 30% dos cargos em todos os diretórios sejam ocupados por mulheres. No diretório nacional, mais do que dobrou a participação das mulheres.