Câmara oficializa adesão de PSL a bloco de Arthur Lira (PP-AL)

Câmara oficializa adesão de PSL a bloco de Arthur Lira Júlio Gomes/Estadão Conteúdo - 13.01.2021

A mesa diretora da Câmara dos Deputados oficializou nesta quinta-feira (21) a adesão do PSL ao bloco que está sendo formado para as eleições da mesa diretora, em 1º de fevereiro. Agora, o bloco do candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem onze partidos, que somam 242 deputados. São eles PSL, PL, PP, PSD, Republicanos, PTB, PROS, Podemos, PSC, Avante e Patriota.

O PSL já havia entrado no bloco e declarado apoio ao candidato apoiado pelo presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), Baleia Rossi (MDB-SP), mas havia dissidências e muitos deputados dizendo que estavam no outro lado. A aliança de Baleia com o PT gerou desconforto entre os deputados bolsonaristas do PSL, apesar de o presidente da sigla, Luciano Bivar (PSL-SP) apoiar Baleia Rossi.

Com a saída oficial do PSL e a recente adesão do Solidariedade, o bloco de Baleia Rossi passa a ter onze legendas: PT (52), MDB (33), PSDB (33), PSB (30) DEM (29), PDT (26), Solidariedade (14), Cidadania (7), PV (4), PC do B (7), Rede (1) que somam 236 deputados.

Os números de deputados dos blocos não refletem necessariamente o apoio de todos e podem não adiantar o resultado das urnas, já que há muitas dissidências nos partidos, em ambos os lados.

A Mesa Diretora acaba deferir a adesão da entrada do PSL no nosso bloco. Prevaleceu a vontade dos deputados. — Arthur Lira (@ArthurLira_) January 21, 2021