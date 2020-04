Câmara pretende votar MP do trabalho verde e amarelo na 2ª-feira

José Lucena/19.04.2016/Futura Press/Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira (9) votar a MP (Medida Provisória) 905/2019, que trata do programa Verde e Amarelo de estimulação à criação de empregos, na próxima segunda-feira (9).

“A MP precisa ir a voto porque tem coisas que uma parte majoritária da Câmara defende”, afirmou Maia.

Leia mais: Maia nega que auxílio a Estados vai custar R$ 180 bi à União

“O relator está tratando e espero que na segunda a gente possa ter um texto que mantenha aquilo que é fundamental e ajude no enfrentamento a crise e deixe as coisas mais polêmicas para um segundo momento”, completou o presidente da Casa .

O contrato de trabalho verde e amarelo busca incentvar a contratação de jovens com idade entre 18 e 29 anos. Editada em novembro do ano passado, a MP faz parte de um pacote de medidas do governo Bolsonaro para reduzir o desemprego no País.

Caso a votação realmente aconteça na data prevista pelo presidente da Câmara e o texto seja aprovado, a MP (Medida Provisória) apresentada pelo governo não perderá a validade.