Câmara votará hoje a MP do Amapá, lei do gás e PEC dos municípios O presidente da Casa, Rodrigo Maia convocou nesta terça-feira (22), reuniões para pautar o pacote de projetos do último dia de votações do ano

Presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convoca votação de projetos nesta terça-feira (22) Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados - 10.12.2020

Em disputa com o Palácio do Planalto para o comando da Câmara em 2021, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pautou um pacote de projetos para o último dia de votações do ano visto pelo governo do presidente Jair Bolsonaro como uma "pauta-bomba". Maia convocou uma sessão para as 11h desta terça-feira (22), e outra para as 18h. O primeiro item da pauta é a medida provisória que isentou por 30 dias a conta de luz dos consumidores do Amapá após o apagão no Estado. O parecer da MP altera o texto do governo e estende a isenção para mais seis meses à população de baixa renda e concede 50% de desconto em um mês na tarifa de residências.

Leia mais: Câmara de SP aprova aumento de 46% e Covas vai ganhar R$ 35.462

A nova lei do gás, por sua vez, voltou do Senado após ser desfigurada e foi colocada na sessão da Câmara. Para as 18h, Maia pautou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta os repasses da União a municípios. O governo se posicionou contra o projeto.

A base de Bolsonaro tenta barrar a votação desses projetos. Nesta segunda-feira (21), porém, Maia conseguiu votos para vencer a maioria dos requerimentos apresentados pelo Centrão para obstruir a sessão.