Cambistas ameaçam fãs de Taylor Swift em SP e são expulsos de fila; veja os riscos da compra ilegal Ação conjunta da Polícia Civil com o Procon-SP identifica cerca de 40 suspeitos de comercializar entradas para os shows no país

Venda de ingressos para shows extras de Taylor Swift no Brasil começou nesta segunda (19) Aloisio Mauricio / FotoArena / Estadão Conteúdo

A presença de cambistas na fila formada em frente à bilheteria do Allianz Parque, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (19), foi motivo de um tumulto que envolveu fãs da cantora Taylor Swift, que fará shows no Brasil em novembro. A confusão só terminou com a chegada da Polícia Civil, que, em ação conjunta com o Procon-SP, tirou da fila cerca de 40 pessoas suspeitas de particar o comércio ilegal de entradas.

Mais de cem pessoas que tentavam comprar ingressos para os shows extras da artista no Brasil denunciaram a atividade ilegal em São Paulo. Alguns fãs relataram ameaças dos cambistas, o que teria dado início à discussão entre eles.

Este foi o primeiro dia de vendas para as apresentações de 19 de novembro, no Rio de Janeiro, e de 24 de novembro, na capital paulista. Das 10h de segunda até as 23h59 da terça-feira (20), só poderá adquirir entradas quem for cliente C6 Bank Mastercard.

A partir das 10h de quinta-feira (22), começam as vendas para todos os públicos.

Na ação desta segunda, os policiais pediram às pessoas que estavam na fila que mostrassem o cartão de crédito que garantia a compra com exclusividade; depois, analisaram os documentos de identidade e os nomes que apareciam nos cartões. Quem estava com cartões de terceiros e não conseguiu explicar sua relação com o titular da conta foi retirado do local de espera.

Os fãs que continuaram na fila aplaudiram a ação. A Polícia Civil encaminhou os suspeitos à Primeira Delegacia do Consumidor, para prestar depoimento. Alguns cambistas teriam admitido que recebem R$ 100 por dia para comprar os ingressos.

Assim como aconteceu na semana anterior, quando foram comercializados os ingressos para os shows previstos inicialmente, houve espera tanto nas compras online como para quem encarou a fila presencialmente. Também já havia sido verificada a ação de cambistas, com ingressos encontrados à venda por até R$ 12 mil, o que motivou a abertura de um inquérito para apurar a prática.

A T4F (Time for Fun) é a empresa responsável pelos ingressos das apresentações de Taylor Swift. Na semana anterior, funcionários tentaram estabelecer regras para o funcionamento da fila no Allianz Parque, sem sucesso. A "desorganização" do processo de vendas e as atividades de grupos de cambistas têm deixado os clientes insatisfeitos com o serviço prestado.

Segundo a T4F, já são adotadas medidas para evitar a ação de cambistas. Uma delas é o limite de compra de quatro ingressos por CPF, na pré-venda e na venda geral. Na venda presencial, somente o titular do documento pode realizar a compra, dentro do limite estabelecido por CPF.

Compre ingressos sem riscos

Para evitar dores de cabeça e poder curtir shows e espetáculos sem ter de enfrentar imprevistos, é preciso ficar atento à autenticidade dos ingressos adquiridos. Com as novas tecnologias, golpistas e pessoas mal-intencionadas encontram mais ferramentas para fraudar documentos e produzir ingressos falsos.

Segundo a Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), em grandes eventos, o golpe mais frequente começa com a divulgação da venda dos ingressos nas redes sociais, com a negociação e o pagamento online feito diretamente com o comprador; depois de pago, o ingresso nunca é recebido.

Assim, a primeira dica da entidade para fazer compras seguras é não adquirir ingressos de pessoas desconhecidas. O melhor é sempre dar preferência às plataformas de vendas oficiais, que oferecem garantias caso haja o cancelamento do espetáculo, por exemplo.

Outra recomendação é evitar a compra de ingressos oferecidos por cambistas, antes do show ou na porta do evento. O cambismo é uma prática ilegal, que pode resultar em pena de seis meses a dois anos de prisão. A compra de ingressos superfaturados contribui para uma prática criminosa e incentiva sua continuidade.

Em seu site, a T4F diz que não compactua com a ação dos cambistas em nenhum canal de vendas e afirma: "Continuaremos empregando os nossos melhores esforços para combater essa prática, que é prejudicial a todos. Evitem dores de cabeça e golpes, não comprem ingressos fora dos canais oficiais de venda".

‍Além disso, a empresa informa que sempre realiza reuniões prévias com órgãos públicos, como a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar, p‍ara garantir a segurança da operação de venda nas bilheterias físicas. "Seguiremos com a organização de filas, distribuição de senhas para controle do atendimento e a presença de agentes de segurança, orientadores de público e apoio operacional. Adicionalmente, estamos em contato com o Procon dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro", diz a T4F.

Os shows da The Eras Tour serão realizados no estádio Nilton Santos — Engenhão, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. Em São Paulo, os fãs da cantora terão três dias para curtir suas músicas: 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque. Todas as apresentações terão Sabrina Carpenter como convidada. Informações extras podem ser encontradas no site oficial da turnê.

