Câmera Record deste domingo investiga as armadilhas da internet

O Câmera Record deste domingo (21), que começa depois do Domingo Espetacular, vai mostrar o que está por trás de fenômenos que viralizam na internet, como o aplicativo de envelhecimento digital.

Nas últimas semanas, as redes sociais foram tomadas por fotos das pessoas que querem ver como ficaria no futuro. A onda do aplicativo russo chegou em famosos e anônimos do mundo inteiro.



Bruno Gagliasso, Luciano Huck, Juliana Paes, Sabrina Sato, Drake, Le Bron James, entre tantos outros foram as celebridades que entraram com tudo na onda de publicar fotos com traços de envelhecimento.



No entanto, por trás dos cabelos grisalhos há algo que muitos usuários do aplicativo desconhecem e podem causar preocupação. Ao utilizar o serviço como o FaceApp, usuários autorizam, sem se dar conta, o acesso a informações pessoais valiosas.



"Li a política de privacidade e descobri que armazena histórico de navegação, localização e compartilha com terceiros, inclusive autoridades", relatou a internauta Luciane Aquino. "E um detalhe: é uma ferramenta de inteligência artificial que casa os seus dados com o seu rosto".



O caso chama atenção para os usuários de aplicativos que viralizam, e mostra a necessidade de ler com atenção as autorizações que concede na internet.



Os detalhes e perguntas que faltam ser respondidas vão estar no Câmera Record deste domingo, logo depois do Domingo Espetacular.