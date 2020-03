Caminhoneiros terão prioridade em nova fase de vacinação contra gripe

Profissionais vão ter prioridade na segunda fase de vacinação contra a gripe Pixabay

Caminhoneiros e portuários serão o próximo público alvo da campanha de vacinação contra a gripe em todo o país, informou o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, em coletiva na tarde desta segunda-feira (30), ao lado do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Leia também: Mandetta orienta população a manter distanciamento social

"Os profissionais de transporte terão esse suporte. Eles entram na prioridade assim que acabar a vacinação dos idosos e dos profissionais de saúde. Isso é muito importante porque vai garantir esse conforto a mais aos trabalhadores que estão prestando um grande serviço ao nosso país. É o nosso dever garantir essas condições", afirmou Tarcísio.

Os profissionais que trabalham nestes setores serão imunizados assim que encerrado a vacinação de idosos e profissionais de saúde. Além disto, foi feita uma parceria com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, para manter 130 postos de atendimento a caminhoneiros em rodovias de todo o país com orientações e a entrega de produtos de higiene e alimentação aos profissionais.

O ministro afirma contar com esta mesma estrutura para auxiliar na oferta de vacinas aos profissionais do transporte rodoviário.