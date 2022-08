Campanha de Boulos à Presidência deixou dívida de R$ 39,4 mil com a União Político do PSOL disputou o Palácio do Planalto em 2018; dívidas com o Tesouro Nacional são referentes a encargos previdenciários Campanha de Boulos à Presidência deixou dívida de R$ 39,4 mil com a União