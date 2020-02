Campanha de doação de sangue salvará 66 mil vidas no Carnaval Com estoque de bolsa de sangue baixo e aumento de acidentes, mobilização ajuda a manter 300 hemocentros no Brasil. Saiba como participar

O mês de fevereiro é o período mais crítico para os hemocentros do Brasil porque faltam bolsas de sangue enquanto ocorre um significativo aumento na demanda, segundo a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp). Mais uma vez, o Grupo da Saúde, programa social mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus, cumpre sua missão de voluntariado e realiza uma campanha nacional de doação de sangue. O grupo está mobilizando cerca de 16.500 doadores para socorrer os hemocentros e beneficiar mais de 66 mil pessoas.

A iniciativa alcançará aproximadamente 300 hemocentros por todo o território nacional.

“Quando os hemocentros estão com os estoques de sangue abastecidos, conseguimos atingir um número maior de necessitados. Por meio de campanhas como esta podemos encontrar pessoas aptas e compatíveis para doação devido ao grande número de voluntários”, relata o biomédico e voluntário do Grupo Saúde Geyzon Gonçalves.

O feriado do Carnaval provoca um intenso movimento nas estradas e rodovias do país, e os acidentes aumentam de maneira significativa, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) nos registros da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em dez anos mais de 58 mil pessoas se envolveram em acidentes nesse período.

Seja um voluntário

Segundo informações do Ministério da Saúde, aproximadamente 3,3 milhões de pessoas são doadoras de sangue no Brasil.

“Ser doador de sangue acima de tudo é um ato muito nobre e uma demonstração de amor ao próximo, pois com apenas uma bolsa de sangue que vou conseguir ajudar até quatro pessoas. Vidas aguardam todos os dias sedentas por um gesto de amor como o nosso”, avalia Geyzon.

Apenas em 2019, o Grupo da Saúde beneficiou mais de 153 mil pessoas com as campanhas de doações de sangue realizadas em todo o território nacional.

As doações ocorrerão até o final do mês de fevereiro. Para ser um doador voluntário, basta procurar o templo da Universal mais próximo e se informar sobre os pontos de coleta com um integrante do Grupo Saúde.

Para doar sangue é preciso:

– Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com o responsável) e a primeira doação deve ser feita até 60 anos;

– Ter peso igual ou superior a 50 kg;

– Estar alimentado, mas evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Caso seja após o almoço, aguardar duas horas;

– Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas.