Campanha nacional incentiva doação de sangue e pretende ajudar até 10 mil pessoas

O Grupo da Saúde está promovendo a campanha “Mês do Doador” em todo o Brasil. A ação que incentiva a doação de sangue teve início no mês de junho e se encerrará no final de julho. A estimativa é beneficiar cerca de 10 mil pessoas, tendo em vista que, por meio da contribuição de um doador, até quatro vidas podem ser salvas.

Levantamento feito por uma empresa de telefonia brasileira com 123,5 mil clientes, revelou que 37% conhecem alguém que tenha passado por uma transfusão nos últimos 12 meses, sendo que 8% também foram submetidos ao procedimento e somente 12% afirmaram terem doado sangue no período.

“Os bancos de sangue sempre estão precisando de hemoderivados e a carência é muito grande desde a pandemia”, explica o responsável pelo Grupo da Saúde no Brasil, Eduardo Ribeiro, ao afirmar que os voluntários estão sendo mobilizados para abastecer os hemocentros do país.

“É triste saber que cirurgias de emergência e tratamentos podem ser cancelados por falta de sangue. Ser doador é um prazer e me orgulho de incentivar essa causa”, relata a voluntária Naiara Miranda, de 34 anos, que é doadora de sangue desde os 17 anos. Devido ao aumento de casos de covid-19, a ida dos doadores até os postos de coletas tem acontecido de forma fracionada e organizada pelo programa social, respeitando todos os protocolos sanitários.

Solidariedade em ação

Em Tocantins, a pedido do Grupo da Saúde, o hemocentro local disponibilizou uma equipe móvel para realizar a coleta de sangue no último dia 25 na sede estadual da Igreja Universal em Palmas.

Já os voluntários do programa social em São Paulo estão se organizando para doar em hemocentros localizados na zona leste da capital. No dia 8, os integrantes também farão sua contribuição na campanha “Em Defesa da Vida”, da Defesa Civil do estado, que acontecerá no Palácio dos Bandeirantes.

Mantido pela Igreja Universal, o Grupo de Saúde presta assistência aos doentes e respectivos familiares, bem como a profissionais de hospitais, unidades básicas de saúde e outros centros de atendimento. No ano passado, as ações do grupo ajudaram 1,7 milhão de brasileiros.



Agenda – Campanha “Mês do Doador”, do Grupo da Saúde

São Paulo

Data: 08/07/22

Horário: 9h às 16h

Local: Palácio dos Bandeirantes – Av. Morumbi, 4.500 – Morumbi – Hall Nobre

