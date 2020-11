Do R7

Candidata do PT no Rio, Benedita da Silva vota neste domingo (15) Benedita deixou seu voto na escola São Tomás de Aquino, no bairro do Leme, zona sul do Rio de Janeiro. Candidata tem 13% das intenções de voto

Benedita da Silva votou nesta manhã no Rio GABRIEL BASTOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/11/2020

A candidata à prefeitura do Rio de Janeiro, Benedita da Silva (PT), votou na manhã deste domingo (15), escola São Tomás de Aquino, no bairro do Leme, zona sul da capital fluminense.

Leia também: Marcelo Crivella vota na Barra da Tijuca neste domingo (15)

Benedita disputa uma vaga no segundo turno das eleições municipais de 2020 com Marcelo Crivella (Republicanos). Segundo pesquisa do Ibope, a petista tem 13% das intenções de votos, enquanto o candidato à reeleição tem 16%.

Enquanto isso, Eduardo Paes (Democratas) lidera com 41% dos votos válidos.

Neste ano, a deputada estadual Rejane de Almeida (PCdoB-RJ) é a candidata a vice na chapa.

Acompanhe a movimentação nas urnas de todo o país