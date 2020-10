Candidato a vereador é preso com R$ 15.300 na cueca em Sergipe Polícia suspeita que recursos escondidos por "Vanzinho de Altos Verdes" seriam utilizados para a compra de votos Candidato a vereador é preso com R$ 15.300 na cueca em Sergipe

Dinheiro apreendido estava na cueca do candidato

O candidato a vereador Edilvan Messias dos Santos, o 'Vanzinho de Altos Verdes' (PSD), foi preso em flagrante nesta quarta-feira (21) em Carira, no sertão do Sergipe, com R$ 15.300 escondidos na cueca. A Polícia Militar a suspeita de compra de votos.

A apreensão do dinheiro sob a peça íntima do candidato ao legislativo municipal ocorre uma semana após a Polícia Federal flagrar o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) com R$ 33 mil socados na cueca.

A PM recebeu a denúncia do suposto crime eleitoral e foi informada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública) que dois carros estavam circulando pelo Povoado Altos Verdes, zona rural do município de Carira. Após buscas, os agentes encontraram material de campanha no interior de um dos veículos.

Ao revistar o candidato, os policiais militares encontraram a quantia escondida em sua cueca. "Ao ser questionado sobre a procedência do dinheiro, o infrator apenas respondeu que havia recebido um pagamento na cidade de Itabaiana e pretendia usar o valor para comprar um veículo", informou a comunicação da PM.

Após o flagrante, o material foi apreendido e o candidato conduzido até a Delegacia de Carira e liberado em seguida. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil, que vai investigar o caso.

Outro lado

Até a publicação desta matéria, a reportagem buscou contato com o candidato, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto a manifestações.

O Diretório Municipal do PSD em Carira, por sua vez, disse estar indignado com a suspeita de compra de votos por parte de um de seus integrantes. "Embora o mesmo ainda esteja filiado ao partido, é fato público e notório em Carira que o mesmo não mais seguia as diretrizes e o programa partidário e inclusive estava apoiando a candidatura de candidato a prefeito de outra agremiação partidária", disse.

A sigla diz que pode ser responsabilizada pela conduta de algum de seus filiados ao partido. "Cumpre esclarecer ainda que na instância partidária, logo após tomarmos conhecimento do que consta nos autos do flagrante anunciado, o Diretório tomará as medidas necessárias à apuração do ocorrido e, se for o caso, procederá imediatamente com a expulsão e cancelamento da filiação do candidato infrator, a fim de garantir a lisura do pleito e preservar a credibilidade da nossa sigla."

