Candidato do PT em São Paulo será escolhido nos dias 15 e 16 de maio

Na imagem, ex-deputado federal Jilmar Tatto, considerado favorito Tiago Queiroz/15.10.2007/Estadão Conteúdo

O PT (Partido dos Trabalhadores) irá definir o pré-candidato à prefeito de São Paulo nos dias 15 e 16 de maio.

A Executiva Nacional aprovou na noite desta quarta-feira (29) uma resolução que amplia a participação da militância para definir a pré-candidatura. A ação ocorre após uma fissura dentro do partido provocada pela maneira de votação antes estabelecida.

De acordo com a resolução do dia 14 de abril, o pré-candidato seria escolhido por votação virtual do diretório municipal, que possui 46 membros, e depois referendado pela Executiva Nacional. Por não concordar com os métodos, pré-candidatos entraram com recursos para garantir uma votação mais democrática.

Agora, o nome do PT na disputa na capital paulista será escolhido em maio de forma virtual. Serão 37 membros das direções zonais, 46 membros da direção municipal, os coordenadores de setoriais da instância municipal e os coordenadores das secretarias setoriais do diretório municipal.

Estão inscritos para disputar as prévias os deputados federais Carlos Zarattini, Alexandre Padilha e Paulo Teixeira, o ex-deputado federal Jilmar Tatto, considerado favorito, o vereador Eduardo Suplicy, o ex-vereador Nabil Bonduki.