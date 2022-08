Candidatos a governos estaduais declaram R$ 1,1 bilhão em bens; confira patrimônios

A- A+

Sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília TSE - Arquivo

Os 156 candidatos a governos estaduais que fizeram pedido de registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a manhã deste sábado (13) possuem juntos R$ R$ 1,1 bilhão em bens. O valor representa uma média de R$ 7,2 milhões em patrimônio por pessoa. Os valores declarados por cada candidatura vão de R$ 230, de Juliete (UP), candidata ao Governo do Rio de Janeiro, a R$ 372,9 milhões, de Argenta (PSC), candidato do Rio Grande do Sul.

Ao fazerem o registro no TSE, os candidatos precisam entregar uma série de informações, entre elas a declaração de bens. Por meio da ferramenta, é possível observar, por exemplo, o crescimento patrimonial de políticos.

Observando o valor total declarado neste ano, depois de Argenta (PSC), o segundo candidato a governo com maior patrimônio declarado é o ex-governador de Rondônia Ivo Cassol (PP), com R$ 134,4 milhões; seguido pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), com R$ 109 milhões. Em quarta posição está o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), com R$ 79,8 milhões.

No caso de Ivo, em 2010, ao disputar uma vaga ao Senado, para a qual foi eleito, ele declarou R$ 29,9 milhões em bens, o que mostra que, em 12 anos, o candidato teve um crescimento patrimonial de 349%.

Nesse mesmo período, dados declarados ao TSE mostram que o senador Eduardo Braga (MDB), candidato ao governo do Amazonas, dobrou o patrimônio, quando se observa o valor de 2010, ocasião em que ele se elegeu pela primeira vez ao Senado.

O terceiro maior crescimento patrimonial entre os candidatos que já pediram o registro no TSE é do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), apesar de o número absoluto não ser tão significativo quanto o de outros nomes que disputam governos estaduais. Em 2018, quando se candidatou ao governo pela primeira vez, ele declarou R$ 32,5 mil, e agora informou ter R$ 281,4 mil, um crescimento de 765%. Uma aplicação de renda fixa do tucano aumentou quatro vezes.

Em nota, a assessoria de Leite ressaltou que "o crescimento patrimonial é perfeitamente compatível com a renda que obteve como governador entre janeiro de 2019 e março de 2022, além de estar baseado sobre uma base muito baixa, já que em 2018 o candidato consumiu seu patrimônio investindo em estudos na Universidade de Columbia e na Fundação Getulio Vargas".

"Ao assumir como governador, Eduardo Leite recebeu o subsídio de R$ 25,4 mil mensais. O aumento patrimonial é referente às economias que fez durante o período, equivalentes a cerca de 30% do total recebido", afirmou, ressaltando que observando o número absoluto é possível "perceber a normalidade do patrimônio".

O senador licenciado Sérgio Petecão (PSC-AC) é o 12º na lista, com um crescimento patrimonial de 250%. Em 2018, ele declarou R$ 1 milhão em bens; já neste ano, informou ter R$ 3,7 milhões.

Em nota, a assessoria de Ivo Cassol afirmou que a família do candidato "é pioneira em Rondônia, chegando ao estado na década de 1970", e que "desde então, com muito trabalho, todos prosperaram e construíram o patrimônio pessoal". A assessoria ressaltou que Ivo "se notabiliza como empreendedor", e que grande parte do seu faturamento vem do setor de energia elétrica e pecuária.

"Todos os seus rendimentos são fruto de um trabalho árduo ao longo de décadas, junto com a sua família. Em relação ao crescimento patrimonial nos últimos anos, ele se deve ao fato de, como bom gestor, ter feito as melhores escolhas, realizado investimentos bem-sucedidos, em razão de sua grande habilidade em observar o mercado e saber definir uma estratégia de negócios", afirmou.

Sérgio Petecão e Eduardo Braga não responderam até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

O prazo final para fazer o pedido de registro de candidatura acaba na próxima segunda-feira (15).

Confira os valores declarados até sábado (13):

Acre

Gladson Cameli (PP): R$ 5,2 milhões

Sérgio Petecão (PSD): R$ 3,7 milhões

Jorge Viana (PT): R$ 3,7 milhões

Márcio Bittar (União): R$ 3,3 milhões

Professor Nilson (PSOL): R$ 513,9 mil

Mara Rocha (MDB): R$ 183,5 mil

David Hall (Agir): R$ 12,5 mil

Alagoas

Rui Palmeira (PSD): R$ 915,1 mil

Professor Cícero Albuquerque (PSOL): R$ 557,5 mil

Luciano Almeida (PRTB): nenhum bem cadastrado

Amapá

Gianfranco (PSTU): R$ 265 mil

Clécio (Solidariedade): R$ 88,5 mil

Gilvam Borges (MDB): nenhum bem cadastrado

Gesiel de Oliveira (PRTB): R$ 160 mil

Jaime Nunes (PSD): R$ 35.774.294,92

Amazonas

Eduardo Braga (MDB): R$ 35,8 milhões

Amazonino Mendes (Cidadania): R$ 3,9 milhões

Carol Bratz (PDT): R$ 640,8 mil

Wilson Lima (União): R$ 296,8 mil

Ricardo Nicolau (Solidariedade): R$ 141 mil

Bahia

ACM Neto (União): R$ 41,7 milhões

João Roma (PL): R$ 5,6 milhões

Jerônimo (PT): R$ 515,2 mil

Kleber Rosa (PSOL): R$ 309 mil

Ceará

Capitão Wagner (União): R$ 1 milhão

Roberto Cláudio (PDT): R$ 763,1 mil

Serley Leal (UP): R$ 177,9 mil

Zé Batista (PSTU): R$ 105 mil

Elmano de Freitas (PT): R$ 72,2 mil

Distrito Federal

Ibaneis Rocha (MDB): R$ 79,8 milhões

Rafael Parente (PSB): R$ 9,2 milhões

Izalci Lucas (PSDB): R$ 8,7 milhões

Lucas Salles (DC): R$ 1,4 milhão

Leila Barros/Leila do Vôlei (PDT): R$ 471,2 mil

Leandro Grass (PV): R$ 285 mil

Keka Bagno (PSOL): nenhum bem cadastrado

Robson (PSTU): nenhum bem cadastrado

Coronel Moreno (PTB): nenhum bem cadastrado

Espírito Santo

Aridelmo (Novo): R$ 29,8 milhões

Capitão Vinícius Sousa (PSTU): nenhum bem cadastrado

Goiás

Ronaldo Caiado (União Brasil): R$ 24,9 milhões

Major Vitor Hugo (PL): R$ 1,5 milhão

Wolmir Amado (PT): R$ 1 milhão

Edigar Diniz (Novo): R$ 1 milhão

Gustavo Mendanha (Patriota): R$ 946,1 mil

Maranhão

Lahesio Bonfim (PSC): R$ 4,6 milhões

Weverton (PDT): R$ 4,2 milhões

Professor Joas Moraes (DC): R$ 1,2 milhão

Simplício (Solidariedade): R$ 570 mil

Carlos Brandão (PSB): R$ 478,7 mil

Edivaldo (PSD): R$ 192,4 mil

Frankle Costa (PCB): nenhum bem cadastrado

Hertz Dias (PSTU): nenhum bem cadastrado

Minas Gerais

Kalil (PSD): R$ 3,6 milhões

Carlos Viana (PL): R$ 3,6 milhões

Marcus Pestana (PSDB): R$ 1,5 milhão

Lorene Figueiredo (PSOL): R$ 123,5 mil

Vanessa Portugal (PSTU): R$ 100 mil

Renata Regina (PCB): nenhum bem cadastrado

Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PSDB): R$ 20,7 milhões

André Puccinelli (MDB): R$ 6,9 milhões

Carlos Viana (PL): R$ 3,6 milhões

Marquinhos Trad (PSD): R$ 2,8 milhões

Rose Modesto (União): R$ 679 mil

Adonis Marcos (PSOL): R$ 164, 9 mil

Giselle (PT): nenhum bem cadastrado

Mato Grosso

Mauro Mendes (União Brasil): R$ 109 milhões

Moisés Franz (PSOL): R$ 115 mil

Pará

Helder Barbalho (MDB): R$ 18,7 milhões

Zequinha Marinho (PL): R$ 2,3 milhões

Adolfo Oliveira (PSOL): R$ 491 mil

Cleber Rabelo (PSTU): R$ 40 mil

Paraíba

João (PSB): R$ 1,4 milhão

Veneziano Vital do Rego (MDB): R$ 1,2 milhão

Pedro Cunha Lima (PSDB): R$ 977 mil

Adjany Simplício (PSOL): nenhum bem cadastrado

Major Fábio (PRTB): nenhum bem cadastrado

Nascimento (PSTU): nenhum bem cadastrado

Pernambuco

Miguel Coelho (União): R$ 2 milhões

Anderson Ferreira (PL): R$ 1,8 milhão

Marília Arraes (Solidariedade): R$ 1,2 mil

Danilo Cabral (PSB): R$ 980,7 mil

Raquel Lyra (PSDB): R$ 340,6 mil

Pastor Wellington (PTB): R$ 337,4 mil

Jadilson Bombeiro (PMB): R$ 210 mil

Cláudia Ribeiro (PSTU): nenhum bem cadastrado

Piauí

Silvio Mendes (União): R$ 1,9 milhão

Rafael Fonteles (PT): R$ 1,6 milhão

Madalena Nunes (PSOL): R$ 520 mil

Coronel Diego Melo (PL): R$ 395,2 mil

Geraldo Carvalho (PSTU): R$ 200,6 mil

Gustavo Henrique (Patriota): nenhum bem cadastrado

Paraná

Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD): R$ 8,8 milhões

Requião (PT): R$ 896,9 mil

Joni Correia (DC): R$ 620 mil

Professora Angela (PSOL): R$ 321,8 mil

Gomyde (PDT): R$ 88,4 mil

Vivi Motta (PCB): R$ 32,2 mil

Professor Ivan (PSTU): nenhum bem cadastrado

Rio Grande do Norte

Fábio Dantas (Solidariedade): R$ 1,3 milhão

Fátima Bezerra (PT): R$ 978,6 mil

Rosália Fernandes (PSTU): R$ 210 mil

Bento (PRTB): R$ 60 mil

Clorisa Linhares (PMB): R$ 1,8 mil

Nazareno Neris (PMN): nenhum bem cadastrado

Rio de Janeiro

Rodrigo Neves (PDT): R$ 873,8 mil

Paulo Ganime (Novo): R$ 213 mil

Cláudio Castro (PL): R$ 194 mil

Cyro Garcia (PSTU): R$ 164,8 mil

Marcelo Freixo (PSB): R$ 78,9 mil

Juliete (UP): R$ 203,99

Rondônia

Ivo Cassol (PP): R$ 134,4 milhões

Marcos Rogério (PL): R$ 2,3 milhões

Coronel Marcos Rocha (União): R$ 1 milhão

Pimenta de Rondônia: R$ 120 mil

Roraima

Antonio Denarium (PP): R$ 21,5 milhões

Rudson Leite (PV): R$ 1,2 milhão

Teresa Surita (MDB): R$ 922,2 mil

Fábio Almeida (PSOL): R$ 26 mil

Rio Grande do Sul

Argenta (PSC): R$ 372,9 milhões

Luiz Carlos Heinze (PP): R$ 8,3 milhões

Ricardo Jobim (Novo): R$ 7,2 milhões

Vieira da Cunha (PDT): R$ 1 milhão

Onyx Lorenzoni (PL): R$ 981,8 mil

Edegar Pretto (PT): R$ 666,5 mil

Rejane de Oliveira (PSTU): R$ 520 mil

Vicente Bogo (PSB): R$ 300 mil

Eduardo Leite (PSDB): R$ 281,4 mil

Santa Catarina

Jorge Boeira (PDT): R$ 7,5 milhões

Odair Tramontin (Novo): R$ 6,9 milhões

Gean Loureiro (União): R$ 3,2 milhões

Jorginho Mello (PL): R$ 2,4 milhões

Carlos Moisés (Republicanos): R$ 2 milhões

Ralf Zimmer (Pros): R$ 1,8 milhão

Décio Lima (PT): R$ 1,5 milhão

Professor Alex Alano (PSTU): R$ 301,5 mil

Sergipe

Fábio (PSD): R$ 1,2 milhão

Delegado Alessandro (PSDB): R$ 900 mil

Professor Aroldo Felix (UP): R$ 679,4 mil

Dr. Antonio Cláudio Geriatra (DC): R$ 509 mil

Rogério Carvalho (PT): R$ 485 mil

Niully Campos (PSOL): R$ 230 mil

São Paulo

Rodrigo Garcia (PSDB): R$ 5,1 milhões

Vinicius Poit (Novo): R$ 3 milhões

Tarcísio (Republicanos): R$ 2,3 milhões

Elvis Cezar (PDT): R$ 2,2 milhões

Fernando Haddad (PT): R$ 595 mil

Carol Vigliar (UP): R$ 205 mil

Altino (PSTU): R$ 192,5 mil

Edson Dorta (PCO): R$ 14 mil

Gabriel Colombo (PCB): nenhum bem cadastrado

Tocantins

Paulo Mourão (PT): R$ 6,7 milhões

Ronaldo Dimas (PL): R$ 548,2 mil

Karol Chaves (PSOL): R$ 66 mil