'Cãominhada da diversidade' reúne pets no Centro de São Paulo Evento faz parte da Feira Cultural LGBT, que acontece poucos dias antes da Parada do Orgulho, marcada para o domingo na Avenida Paulista. 'Cãominhada da diversidade' reúne pets coloridos no Centro de SP

Participantes levaram animais com roupas e acessórios lembrando bandeira LGBT MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Praça da República, na região central de São Paulo, recebe nesta quinta-feira (20) a Cãominhada da Diversidade, um dos eventos que antecedem a Parada do Orgulho LGBT, que acontece no domingo (23).

Os participantes levaram seus cães com roupas, lenços e acessórios lembrando a bandeira com as cores do arco-íris, que representa o movimento LGBT.

A Cãominhada faz parte da Feira Cultural LGBT, que acontece até as 22h desta quinta com diversas atrações culturais e gastronômicas.

Em sua 23ª edição, a Parada do Orgulho LGBT ocupa a Avenida Paulista no domingo (23) com 19 trios elétricos. O tema deste ano – 50 Anos de Stonewall – faz uma homenagem à série de protestos que ocorreu em 1969 num bar nos EUA, considerados um marco a favor dos direitos da comunidade que reúne lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros.