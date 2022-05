Capa da revista Time com o ex-presidente Lula gera reação entre políticos 'O segundo ato de Lula', diz a capa de uma das revistas mais lidas do mundo; publicação causou polêmica Capa da revista Time com o ex-presidente Lula gera reação entre políticos

Capa da revista Time desta quarta-feira (4), com o ex-presidente Lula Time/Reprodução - 4.5.2022

A capa da revista estadunidense Time que traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a manchete "O segundo ato de Lula" causou polêmica entre políticos nesta quarta-feira (4). "O líder mais popular do Brasil busca retornar à Presidência", diz o subtítulo. Dentro da revista, há uma entrevista com o pré-candidato sobre temas políticos brasileiros e internacionais.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou, no Twitter, que a revista "empresta sua história para um projeto criminoso de poder".

O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, disse que a publicação "menospreza a memória e a inteligência dos brasileiros de bem".

O dono das lojas Havan, Luciano Hang, disse que a capa representa "o fim dos TIMES", fazendo um trocadilho com o nome da revista e a palavra inglesa times, que significa "tempos".

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente, ironizou: "prisão por crimes de corrupção mudou de nome?".

O vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), que também é filho do presidente, republicou uma série de postagens do assessor para Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro, Filipe Martins. De acordo com ele, a revista Time se intromete na política brasileira.

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles chamou a revista de "porcaria".

A ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel escreveu, pejorativamente: "Ô 'Éssi Tê Éfi', isso aqui não é feiqui nius não?" [sic].

O ex-secretário de Fomento e Incentivo à Cultura e pré-candidato à Câmara André Porciuncula (PL-BA) afirmou que "a dificuldade do Lula não é sair na capa da Time, a dificuldade dele é sair na rua".

