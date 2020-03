Do R7

Capitais registram protestos durante discurso de Bolsonaro 'Panelaços' aconteceram no Distrito Federal, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, João Pessoa, Porto Alegre, Recife e São Paulo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram panelaços e gritos Reprodução

Pela segunda noite seguida, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de panelaços feitos pela população em várias cidades do Brasil. As pessoas já haviam se mobilizado nesta terça (17) e voltaram às janelas na noite desta quarta (18). O panelaço estava marcado para as 20h30, mas já era possível ouvir gritos e batidas de panelas bem antes disso.

A manifestação aconteceu nas mais diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal, João Pessoa entre outras.

Os gritos foram os mais diversos vindos dos prédios como "impeachment" e "fora, Bolsonaro". Os manifestantes também apagavam e acendiam as luzes de seus apartamentos. Os protestos surgiram motivados principalmente pela atuação de Bolsonaro na crise do coronavírus. Assista aos vídeos:

É falsa essa história de panelaço a favor de qualquer político. Quando até Águas Claras (DF) entra no ritmo é porque a situação de @jairbolsonaro agravou e muito nos últimos dias. Panelaço do #ForaBolsonaros gigante no DF. Veja: pic.twitter.com/lnYraDVPxw — George Marques (@GeorgMarques) March 18, 2020

Panelaço aqui em Natal! Lagoa Nova!! Presidente que faz mais desserviço do que qualquer coisa pela população! #ForaBolsonaros pic.twitter.com/rEMAHzRkBx — Victor (@victorlandimmm) March 18, 2020

Batucada mt foda aqui em porto alegre#ForaBolsonaros pic.twitter.com/60N07TgMdL — Lukas (@lucasksartor) March 18, 2020