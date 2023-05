Carla Zambelli diz estar internada em UTI de hospital no DF Segundo a deputada, ela tem previsão de alta para o início da semana que vem; parlamentar alegou mal-estar após viagem Carla Zambelli diz estar internada em UTI de hospital no DF

Parlamentar sentiu mal-estar após voltar de viagem à Coreia do Sul Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 18.04.2023

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse estar internada em uma UTI de um hospital particular no Distrito Federal. Em postagem feita nas redes sociais, a parlamentar afirma que passou mal na segunda-feira (15) após chegar de viagem à Coreia do Sul. Carla Zambelli comentou, ainda, que deve receber alta no início da semana que vem e iniciar um tratamento em São Paulo.

No vídeo, Zambelli afirma que entrou em contato com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que possa votar remotamente nas sessões da Casa. "O que eu estou pedindo para o Lira é que eu possa votar de longe", explicou.

A parlamentar explicou que tem um histórico de saúde complicado e convive com dores, causadas por uma síndrome rara e por fibromialgia, uma doença inflamatória que causa dores intensas em todo o corpo. Zambelli revelou já ter buscado tratamento dentro e fora do país, mas que não houve resultado. Após a alta médica, a deputada deve ir para São Paulo para ser avaliada por médicos que acompanham seu caso.

Em nota enviada à imprensa, a equipe de Zambelli disse que a deputada "enfrenta a síndrome de Ehlers-Danlos, que afeta as articulações do corpo, e já foi internada várias vezes para receber tratamento".

O R7 aguarda um posicionamento do hospital sobre o quadro de saúde da parlamentar.