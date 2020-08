Carla Zambelli não foi infectada pelo coronavírus, diz hospital

Na imagem, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) Luis Macedo/Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) não foi infectada pela novo coronavírus, de acordo com nota divulgada nesta sexta-feira (28) pelo Hospital DFStar.

“Após extensa investigação clínica, a equipe médica que acompanha a deputada chegou à conclusão de que a mesma não teve a infecção pela covid-19, e descartou o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico ou de outra doença autoimune”, diz a nota.

Relembre: Deputada federal Carla Zambelli está com a covid-19

“Foi feito o diagnóstico de endometriose profunda e iniciado o tratamento. A paciente está bem, em acompanhamento ambulatorial”, acrescenta. A nota é assinada pelos médicos Ludhmila Abrahão Hajar (cardiologista/intensivista) e Pedro Henrique Loretti (diretor geral).

Zambelli havia sido diagnosticada com a covid-19, de acordo com a assessoria de imprensa da parlamentar informou no dia 19 deste mês. Na ocasião, a deputada cumpriu o isolamento social, não apresentou sintomas e iniciou o tratamento com a hidroxicloroquina.

Cinco dias depois, Zambelli foi internada no Hospital DFStar para a realização de exames clínicos e investigação de doença autoimune. No dia 26, recebeu alta médica e, segundo a nota do hospital, estava curada do novo coronavírus.