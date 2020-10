Carla Zambelli propõe projeto contra vacinação obrigatória

Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) Luis Macedo/Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) protocolou, nesta terça-feira (20), projeto de lei que torna crime funcionário público obrigar alguém a se submeter, com risco de vida, a vacinação.

O projeto altera o decreto 2.848, de 7 dezembro de 2020 - editado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a matéria previa a vacinação compulsória. A proposta de Zambelli propõe, em caso de descumprimento da norma, pena de reclusão, de um a cinco anos.

Leia mais: Governo brasileiro vai usar vacina chinesa contra covid-19 no SUS

"Nenhuma autoridade pública, de qualquer nível do Poder Executivo, deve deter o poder de obrigar os cidadãos a se submeterem a tratamentos médicos que coloquem em risco suas vidas e/ou não tenham eficácia comprovada. Isso porque o art. 15 do Código Civil estabelece que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica", diz Zambelli na justificativa.

O projeto também é assinado pelo deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP).