Plínio Aguiar, do R7

Carla Zambelli recebe alta e está curada da covid-19 Deputada federal pelo PSL-SP foi internada no Hospital DF Star, em Brasília, na última segunda-feira (24) para realização de exames clínicos e investigação

Na imagem, deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) Najara Araújo/Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli recebeu alta médica na tarde desta quarta-feira (26) e está curada da covid-19.

Em nota, o hospital informou que a parlamentar está "clinicamente recuperada do novo coronavírus".

Zambelli foi internada no dia 24 no Hospital DF Star, em Brasília - a parlamentar deu entrada no hospital para realização de exames clínicos e investigação de doença autoimune.