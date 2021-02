A- A+

Carla Zambelli tem representação arquivada no Conselho de Ética Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) teve a representação arquivada no Conselho de Ética nesta quarta-feira (24). Antes da decisão, ao R7 Planalto a deputada havia dito que estava confiante no arquivamento pois o seu processo se referia a um comentário sobre o próprio partido na época do racha do PSL na Câmara.

Nove deputados do colegiado votaram pelo arquivamento, dois votaram pelo seguimento do processo e houve duas abstenções.

Outro que teve processo arquivado nesta quarta foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Já o deputado Coronel Tadeu, que arrancou e destruiu parte de uma exposição do Dia da Consciência Negra , dentro da Câmara dos Deputados em novembro de 2019, teve parecer favorável ao seguimento da representação contra ele por quebra de decoro. Foram 11 votos favoráveis e 6 votos contrários à admissibilidade da representação do PT contra o deputado.