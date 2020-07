Carlos Bolsonaro diz que é pré-candidato à reeleição no Rio Após ações contra grupo bolsonarista nas redes sociais, filho do presidente postou mensagem enigmática que indicava afastamento

Carlos Bolsonaro teria pensado em morar nos EUA Reprodução/ Instagram - 04.06.2019

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais na sexta-feira (17), que será candidato à reeleição no pleito municipal de novembro no Rio, e negou que tenha pretensão de se mudar para Brasília ou para fora do país.

Carlos Bolsonaro vai ao STF pedir explicações de Marcelo Freixo

"(...) Não morarei no Texas ou Marte, continuo no RJ, sou pré candidato, presente nas sessões e tudo segue normal!", publicou Carlos nesta sexta no Twitter.

Menos de um mês atrás, diante do cerco ao 'gabinete do ódio' imposto por inquéritos do Supremo Tribunal Federal (STF) e após uma ação do Facebook que derrubou 73 contas falsas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, a seus filhos e aliados, Carlos, o mais influente da família nas redes sociais, postou mensagens em tom enigmático, que sinalizavam uma postura de afastamento.

"Aos poucos vou me retirando do que sempre defendi. Creio que possa ter chegado o momento de um novo movimento pessoal. Estou cagando para esse lixo de fake news e demais narrativas. Precisamos viver e nos respeitar", chegou a escrever.

A interlocutores, ele também chegou a afirmar que estava decidido a não concorrer à reeleição para vereador no Rio. E, ao mesmo tempo, que estudava a possibilidade de morar no Texas, nos EUA, onde tem amigos. Ele também não descartava a possibilidade de viver em Brasília para ficar mais perto do pai, embora as recentes divergências sobre os rumos do governo o obrigassem a se afastar do Planalto.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.