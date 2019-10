Carlos Bolsonaro volta à Câmara Municipal do Rio nesta quarta-feira Filho do presidente Jair Bolsonaro vai reassumir o cargo após licença não remunerada de 30 dias Carlos Bolsonaro

Carlos comunicou o retorno ao cargo em rede social WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.04.2019

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), vai reassumir o cargo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (9) após licença não remunerada de 30 dias, iniciada em 9 de setembro.

Em mensagem publicada no Twitter nesta terça-feira (8), Carluxo já anunciou o retorno:

“Amanhã volto fazendo o que sempre fiz! Não gostou, ok! Um forte abraço!”. Em outro texto, publicado pouco antes, afirmou que, na prática, já havia voltado a atuar como vereador: “Minha licença não remunerada, após pedido regimental, ainda não acabou, mas hoje estava dando expediente no escritório do Rio de Janeiro. Muitos assuntos em pauta, inclusive projeto de lei que lamentavelmente limita o UBER na cidade do Rio de Janeiro! Até amanhã!”.

Carlos também publicou comentários sobre a política nacional, inclusive uma crítica ao senador Major Olímpio (PSL-SP), líder do partido no Senado, que nesta terça afirmou não entender a crítica do presidente Jair Bolsonaro ao PSL:

“Com todo respeito ao @majorolimpio. Lembro exatamente como foi sua campanha para senador e dos detalhes no hospital, mas que fazem parte da vida pública. Fico estarrecido da maneira como este senhor trata o Presidente hoje! Ninguém é imune à críticas, mas meu Deus! É surreal!”, escreveu Carluxo.

A grafia dos tuítes do vereador foi mantida no original.

