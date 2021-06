Carlos França fala por telefone com secretário de Estado dos EUA Ministro das Relações Exteriores e Antony J. Blinken reafirmam compromisso dos EUA e do Brasil em construir parceria estratégica

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França Ueslei Marcelino/Reuters - 07.05.2021

O Secretário de Estado dos EUA, Antony J. Blinken, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, tiveram uma reunião nesta quinta-feira (17), por telefone. Eles ressaltaram, segundo o Ministério de Relações Exteriores, o compromisso dos EUA e do Brasil em construir uma parceria estratégica de longo prazo, baseada em interesses comuns em áreas como prosperidade econômica, segurança, meio ambiente e democracia.

Foram discutidas as metas do presidente Jair Bolsonaro para alcançar neutralidade de carbono até 2050, duplo financiamento para eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e a necessidade de sustentar essas metas com passos concretos de implementação a curto prazo.

O secretário Blinken também parabenizou o ministro França pela eleição do Brasil para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e por se tornar o primeiro signatário latino-americano dos Acordos Artemis, demonstrando a intenção do Brasil de fazer parceria com os Estados Unidos e outras nações na exploração pacífica, sustentável e transparente do espaço.

Os dois líderes reafirmaram compromisso de combater a pandemia da covid-19, aprofundando a parceria econômica e fortalecendo a segurança.