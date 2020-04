Carreata na Avenida Paulista de apoio a Bolsonaro pede 'Fora Doria' Saída do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e fim do isolamento social para todos também estavam na pauta de reivindicações Carreata na Avenida Paulista de apoio a Bolsonaro pede 'Fora Doria'

Ato pedindo saída de João Dória do governo de SP reuniu multidão na avenida Paulista BRUNO ROCHA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 19.04.2020

Pelo segundo dia consecutivo, o domingo (19) foi de manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista e no bairro dos Jardins. Inicialmente convocados como carreatas, os atos também reuniram pessoas a pé, com concentração em frente à Fiesp. O presidente participou de ato semelhante em Brasília no início desta tarde.

Nos dois dias as demonstrações partiram do Ginásio do Ibirapuera. Apesar de imagens das convocações frisarem a saída do governador João Doria, nas redes e nos adesivos e faixas as pautas eram muitas, com críticas a veículos de imprensa e ao Supremo Tribunal Federal. O ato deste domingo chegou a fechar uma das pistas da avenida.

Tomé Abduch, porta-voz do movimento Nas Ruas, ligado à deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), convidou ao longo da semana para a carreata deste domingo e o movimento pedia para que as pessoas não saíssem dos carros.

"As nossas pautas serão 'Fora Rodrigo Maia', que ninguém mais suporta esse homem governando nosso país, 'o isolamento vertical responsável' e também a 'PL 149 não' que pode destruir o nosso país e dar para os governadores de todos os Estados um dinheiro gigantesco sem qualquer contrapartida", disse Tomé, em vídeo postado nesta manhã.

O "isolamento vertical" é o isolamento social apenas dos que estão no grupo de risco à exposição ao vírus, como maiores de 60 anos e portadores de doenças crônicas. A teoria é defendida por Jair Bolsonaro.

O PL 149 foi aprovado nesta segunda-feira (13) pela Câmara dos Deputados. Quanto ao projeto que estabelece auxílio financeiro a Estados e municípios durante seis meses pela perda das receitas com arrecadação de impostos por causa da pandemia do novo coronavírus, o Senado resolveu dar prioridade a um projeto próprio para poder dar a palavra final sobre a medida.

A página do Movimento Avança Brasil, movimento bolsonarista com maior número de seguidores, além do "Fora Doria", pedia a saída do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. A página transmitiu imagens dos atos dos dois dias.

No sábado, o ato que foi até a noite, chegou a colocar um carro de som na Avenida Paulista. Também ocorreram atos semelhantes em outras capitais, como Rio de Janeiro, Salvador e Manaus. A carreata deste domingo em Ribeirão Preto (SP) foi proibida por um juiz, a pedido do Ministério Público Estadual.