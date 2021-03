Carreatas pedem o fim do lockdown no Distrito Federal Uma manifestação está concentrada em frente ao Museu da República e outra segue para a casa do governador Coronavírus

Convocação para carreata neste domingo (21) Reprodução

Duas carreatas aconteceram na manhã deste domingo (21) em Brasília contra o lockdown e toque de recolher decretado no Distrito Federal pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). A medida foi tomada para evitar a disseminação da covid-19.

Uma carreata se concentrou no Museu da República e outra seguiu em direção à casa do governador.

Na última sexta-feira (19), Ibaneis Rocha publicou um decreto em edição extra do Diário Oficial que prorroga por mais uma semana o lockdown e o toque de recolher no Distrito Federal. As medidas devem passar a ser flexibilizadas a partir do dia 29.