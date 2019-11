Carreta tomba na Rodovia Anchieta depois de bater na traseira de outra

Uma carreta tombou na altura do KM 50 da pista sul da Rodovia Anchieta, na tarde de sexta-feira (15), início do feriado prolongado da Proclamação da República, e provocou a interdição total da via no trecho de serra.

O vídeo do momento do acidente foi divulgado neste domingo (17). Veja abaixo:

O acidente aconteceu depois que a carreta bateu na traseira de outra, perdeu o controle e tombou completamente.

O outro veículo não capotou, mas foi empurrado para um barranco.

Ambos transportavam piso.

A rodovia, que faz ligação entre a capital paulista e a Baixada Santista, precisou ser fechada durante horas para a retirada dos veículos, que foi realizada depois da chegada de guinchos da Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

O motorista da carreta que tombou sofreu apenas ferimentos leves.