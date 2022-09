Cartão virtual do Auxílio Brasil permite pagar compras usando celular Ministério da Cidadania disponibilizou funcionalidade neste mês; cartão pode ser usado na função débito Cartão virtual do Auxílio Brasil permite pagar compras usando celular

A- A+

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento Marcello Casal/Agência Brasil - Arquivo

A partir deste mês de setembro, os beneficiários do Auxílio Brasil podem usar um cartão virtual para pagar contas usando o celular. Esse tipo de pagamento, que pode ser feito inclusive por aproximação, permite que o consumidor faça compras em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos que aceitem cartão de débito.

"Esse cartão segue as mesmas funcionalidades do cartão físico e também vai permitir compras pelas lojas eletrônicas, pelas lojas [físicas], pelo comércio eletrônico que hoje tanto se utiliza. Então, esse processo vem com o intuito de trazer modernidade, segurança, para facilitar a vida da população brasileira", explicou o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, em entrevista exclusiva à Record TV e ao R7.

De acordo com Bento, muitas famílias, especialmente no interior das regiões Norte e Nordeste, tinham dificuldade de se deslocar até um banco ou lotérica para fazer o saque do Auxílio Brasil. "Com o cartão virtual, vai poder comprar no estabelecimento local, ali, sem a necessidade de se deslocar até um ponto onde faria esse saque do benefício. Isso traz para essa família um conforto e uma segurança maior", afirma.

Segundo o ministro, a iniciativa faz parte de um processo de inclusão das famílias de baixa renda no Brasil na rede bancária. "O processo de modernização e bancarização das famílias, ele vem desde o Auxílio Emergencial. Então, com o Auxílio Emergencial a gente conseguiu identificar muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, com isso bancarizamos essas famílias e continuamos nesse processo, de democratizar o acesso ao crédito e facilitar também o recebimento do benefício", diz Ronaldo Bento.

O chefe da pasta diz que o programa, incluindo o cartão virtual, já chegou a 21 milhões de famílias. "Esse é um número recorde, o Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda que ele é permanente. Ele foi instituído por lei e vai continuar aí beneficiando as famílias brasileiras."