Casa Civil lista 23 pontos esperados pelo governo na CPI da Pandemia

Na imagem, presidente Jair Bolsonaro Adriano Machado/ REUTERS 08.04.2021

Um documento elaborado pela Casa Civil e enviado a 13 ministérios cita 23 pontos que podem ser investigados na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigará supostas omissões do governo federal no combate à pandemia de covid-19.

Confira, abaixo, os 23 pontos:

- Governo foi negligente com processo de aquisição e desacreditou eficácia da Coronavac;

- Governo minimizou a gravidade da pandemia;

- Governo não incentivou a adoção de medidas restritivas;

- Governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas;

- Governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas;

- Governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid-19;

- Governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacionalmente;

- Governo entregou a gestão do Ministério da Saúde, durante a crise, a gestores não especializados (militarização do MS);

- Governo demorou a pagar auxílio emergencial;

- Ineficácia do Pronampe;

- Governo falhou na implementação da testagem (deixou vencer testes);

- Falta de insumos diversos (kit intubação);

- Atraso no repasse de recursos para os Estados destinados à habilitação de leitos de UTI;

- Genocídio de indígenas;

- Governo atrasou a instalação do Comitê de Combate à Covid;

- Governo não foi transparente e nem elaborou um Plano de Comunicação de enfrentamento à Covid;

- Governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia;

- Brasil se tornou o epicentro da pandemia e ‘covidário’ de novas cepas pela inação do governo;

- Gen. Pazuello, Gen. Braga Netto e diversos militares não apresentaram diretrizes para o combate à Covid;

- Presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Teich para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina;

- Governo recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer;

- Governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio de seu gabinete do ódio.

O documento foi encaminhado para 13 ministérios, entre eles Saúde, Defesa, Economia e Relações Exteriores. O R7 Planalto apurou que a Casa Civil está coordenando o trabalho de defesa do governo na CPI e pediu para que as pastas preparem a defesa sobre as 23 possíveis acusações.

Em nota, a Casa Civil confirma a autoria do documento e disse que "mostra apenas o óbvio". "Obviamente, diante da CPI da covid-19 no Senado Federal, nada mais natural que a Casa Civil reunir todos os dados e números de maneira a esclarecer qualquer questionamento feito no âmbito da comissão, além de se preparar para desmentir narrativas mentirosas que visem apenas atingir e desacreditar o Governo Federal", argumenta.