Caso eleito, Baleia irá analisar todos os pedidos de impeachment Deputado do MDB é o principal adversário do candidato governista Arthur Lira (PP-AL) na eleição desta segunda-feira

Brasil | Do R7

A- A+

Baleia Rossi na chapelaria da Câmara Mariana Londres/R7

Baleia Rossi (MDB-SP), candidato do bloco articulado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) nas eleições da mesa diretora desta segunda-feira (1º), disse que, caso seja eleito, irá analisar todos os processos de impeachment.



"É muita especulação, nós temos que olhar para frente. Se Deus me der a oportunidade de ser presidnte da Câmara dos Deputados, vamos analisar a partir de amanhã todas essas questões."

O deputado falou da função constitucional do presidente da Casa sobre os pedidos de impeachment apresentado.

"É função constitucional do presidente da casa. Não vamos abrir mão de nenhuma prerrogativa do parlamento e do presidente da Câmara, de fazer análise criteriosa à luz da Constituição de todos esses pedidos."

Principal adversário do candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL), Baleia disse estar confiante na vitória.

"Nós respeitamos a decisão de cada um dos parlamentares e estamos muito confiantes na vitória dessa causa, não é uma candidatura personalista, mas de uma causa: a defesa da democracia, das instituições, da ciência, da vacina para todos urgente, para que a gente possa voltar uma vida normal, e a independência da Câmara."

"Cada deputado vai refletir o seu voto, não é possível interferência dessa magnitude de outro Poder na decisão dos parlamentares. Vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição. Aqui o voto é livre e democrático."