Caso Joice Hasselmann: polícia fez perícia em 16 câmeras do prédio Deputada, que apareceu com hematomas no rosto, afirma ter sido vítima de um atentado em seu apartamento funcional em Brasília

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, com Nathalie Machado, da Record TV

Na imagem, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) Reprodução Câmara dos Deputados

O Depol (Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados) informou, nesta terça-feira (27), que realizou perícia em 16 câmeras do prédio onde se localiza o apartamento funcional da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) e oitivas de funcionários. No entanto, o órgão não comenta, até o momento, sobre a entrada de suspeitos no local.

Joice, que apareceu com hematomas no rosto e na coluna, afirma ter sido vítima de um atentado. No último domingo (18), acordou deitada numa poça de sangue em seu apartamento em Brasília, mas conta que não se lembra do que ocorreu e pediu investigação da polícia legislativa sobre o episódio.

Em nota, o Depol disse que enviou o inquérito do caso para o MPF (Ministério Público Federal) – caberá ao procurador da República, Augusto Aras, oferecer ou não a denúncia à Justiça Federal. Joice relatou que não levou a ocorrência para a PF (Polícia Federal) por receio de que haja interferência política do presidente da República, o qual é seu desafeto, na investigação.

A Câmara dos Deputados esclarece que há segurança nos locais onde se localizam os apartamentos funcionais dos parlamentares. “Os prédios possuem vigilância armada e porteiros, ambos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, há câmeras de segurança e rondas ostensivas, com viatura caracterizada”, disse.

Polícia Civil do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal informou, também por meio de nota, que Joice, após procedimentos na 2ª Delegacia de Polícia – Asa Norte, foi encaminhada ao IML (Instituto de Medicina Legal) e realizou exame de corpo de delito e exame toxicológico.