Caso Moro: Aras deve pedir inclusão de depoimento de Bolsonaro Procurador-geral da República deve pedir a inclusão do depoimento no inquérito que apura se houve interferência do presidente na PF

O procurador Geral da República, Augusto Aras Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O procurador-geral da República Augusto Aras deve pedir, nos próximos dias, a inclusão do depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura as denúncias de Sérgio Moro.

Bolsonaro será o último a depor no inquérito decorrente de acusações de Moro sobre uma possível interferência do presidente na PF.