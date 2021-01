Casos de covid-19 entre indígenas chegam a 44.680, diz organização Números de casos e mortes pela doença são menores na contagem do governo federal do que na apresentada pela Apib Casos de covid-19 entre indígenas chega a 44.680, diz Apib

Resumindo a Notícia O total de casos confirmados de covid-19 entre indígenas chegou a 44.680, segundo a Apib

A entidade contabiliza ainda 915 mortes decorrentes da doença

Doença já atinge 161 povos indígenas no Brasil

Pela contagem do governo federal, foram confirmadas 38.783 infecções e 518 óbitos

Número de casos de covid passou de 44 mil, de acordo com a Apib Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus

O total de casos confirmados de covid-19 entre indígenas chegou a 44.680, de acordo com balanço feito pela Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). A entidade contabiliza, ainda, 915 mortes decorrentes da doença, que já atinge 161 povos indígenas.

Pela contagem oficial, do governo federal, foram confirmadas 38.783 infecções de Sars-CoV-2, entre indígenas. O número de óbitos decorrentes da doença também é menor do que o apresentado pelas organizações indígenas. De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, são 518.

A diferença entre os índices se dá em razão dos critérios adotados pelo governo federal, que não considera os casos registrados entre indígenas não aldeados, que vivem em zona urbana.

A Apib diverge do método desde o início da pandemia de covid-19, declarada oficialmente em 11 de março de 2020, pela OMS (Organização Mundial da Saúde).