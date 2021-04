Casos Silveira e Flordelis: Conselho de Ética ouvirá testemunhas

A- A+

Na imagem, deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) Divulgação/Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reúne nesta quinta-feira (15) para ouvir testemunhas arroladas nos processos contra os deputados federais Daniel Silveira (PSL-RJ) e Flordelis (PSD-RJ).

A comissão ouvirá, a partir das 10 horas, os depoimentos dos parlamentares Felício Laterça (PSL-RJ) e delegado Waldir (PSL-GO) sobre a acusação do partido de que Silveira teria gravado uma reunião da legenda, ocorrida em outubro de 2019, de forma ilegal.

O caso foi revelado pelo R7 e Record TV. Na ocasião, Silveira admitiu a gravação da reunião em que Waldir afirmou que iria “implodir” o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Na sequência, às 14 horas, o grupo ouvirá Allan Duarte Lacerda, delegado de polícia que participou da investigação contra Flordelis, acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato de seu ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. A parlamentar nega as acusações.