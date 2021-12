Catedral de Brasília recebe exposição com fotos de Jerusalém Mostra 'Jerusalém, a Cidade da Fé' será aberta ao público nesta quinta-feira (16) e poderá ser visitada até 16 de janeiro de 2022 Catedral de Brasília recebe exposição com fotos de Jerusalém

Foto da mostra "Jerusalém, a Cidade da Fé", que está na Catedral de Brasília

A partir desta quinta-feira (16), quem passar pela Catedral Metropolitana de Brasília vai poder conferir uma exposição com 20 fotos de lugares históricos da cidade sagrada de Jerusalém, em Israel. A mostra "Jerusalém, a Cidade da Fé" vai até o dia 16 de janeiro, com entrada gratuita.

Durante o lançamento, o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, agradeceu a parceria com a Arquidiocese de Brasília para a realização da exposição. "A Catedral de Brasília é um símbolo da modernidade da cidade e também da espiritualidade da capital. Agora, trouxemos um pedaço de Jerusalém para o Brasil para que todos tenham acesso à terra santa, a cidade da fé", ressaltou.

Cidade sagrada

Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo e está localizada entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Marcada por conflitos entre israelenses e palestinos, que disputam a soberania sobre a região, a cidade é considerada sagrada para as três maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo.

Para os judeus, a terra é considerada sagrada por ter sido a capital do Reino de Davi. Foi lá que o rei Salomão ergueu o templo para guardar a Arca da Aliança, que supostamente continha as tábuas sagradas nas quais foram escritos os Dez Mandamentos. Esse templo foi destruído pelos romanos, restando apenas uma de suas paredes, que hoje é conhecida como o Muro das Lamentações.

Já para os muçulmanos, Jerusalém é considerada a cidade onde Maomé ascendeu ao céu.

Para os cristãos, representa o local onde Jesus realizou muitos milagres, foi sepultado e ressuscitou. Na região, foi construída a Igreja do Santo Sepulcro.