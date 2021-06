CCJ da Câmara aprova projeto de demarcação de terras indígenas Aval dado pela comissão ocorre no mesmo dia em que ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) pediu demissão do cargo

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, presidente da CCJ, Bia Kicis (PSL-DF) Cleia Viana/Câmara dos Deputados-05/03/2020

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (23), projeto de lei que dificulta a demarcação de terras indígenas.

Durante a sessão, os parlamentares analisaram o parecer, apresentado pelo deputado federal Arthur Oliveira Maia (DEM-BA). O texto retira do Palácio do Planalto a competência de definir a demarcação de terras indígenas e transfere para o Congresso, além de estabelecer um marco temporal para definir o que são as terras demarcadas como território indígena.

De acordo com a proposta, são consideradas terras indígenas aqueles terrenos que, em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, eram habitados em caráter permanente por índios, usados para atividades produtivas e obrigatórios para a preservação de recursos ambientais necessários à existência de índios.

O texto fala também sobre mudanças no usufruto pelos povos originários, com a possibilidade, por exemplo, de instalação de bases, unidades e postos militares, expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico.

A matéria foi aprovada por 40 votos a favor e 21 contra. Agora, segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Se aprovado, vai para o Senado Federal. A comissão, principal da Casa, é presidida pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), aliada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O aval dado pela CCJ ao projeto ocorre após protestos, mobilizados por lideranças indígenas, em Brasília e no mesmo dia em que o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) deixou o cargo.