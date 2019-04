CCJ inicia sessão que pode votar a reforma da Previdência

O presidente da CCJ, Felipe Francischini Cleia Viana/Agência Câmara 03.04.2019

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Felipe Francischini (PSL-PR), deu início nesta tarde de terça-feira (23) à sessão do colegiado que pode votar a admissibilidade da reforma da Previdência.

Depois de ter perdido o controle da situação em algumas sessões da CCJ, Francischini começou com um recado duro de que os deputados devem respeitar o tempo regimental para as falas. Ele disse ainda que cobrará uma postura respeitosa na sessão.

"A CCJ é uma comissão respeitadíssima no cenário político brasileiro. O nível dos nossos membros sempre foi muito alto, então peço mais uma vez que, em debates acalorados, não subam até a mesa e não tumultuem o debate. Ganha quem tem mais voto", disse.

A votação da reforma na CCJ da Câmara estava prevista para a quarta-feira (17), mas foi adiada para esta terça-feira (23). A votação avalia a constitucionalidade da proposta.

Após acordo com os deputados do Centrão, o governo aceitou alterar quatro pontos da reforma na CCJ, que não terão impacto fiscal nem mudarão a espinha dorsal do projeto, como disse o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho.

