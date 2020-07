Ceará: explosão destrói fábrica de refrigerantes e deixa um ferido Os bombeiros acreditam que um cilindro de gás pegou fogo e deu origem ao incêndio que causou pânico no bairro Montese, em Fortaleza

Corpo de Bombeiros acredita em explosão de gás Corpo de Bombeiros do Ceará / Divulgação

Uma forte explosão em uma fábrica de refrigerantes destruiu o prédio, atingiu carros e imóveis vizinhos e causou pânico em moradores do bairro Montese, na madrugada desta sexta-feira (17) em Fortaleza, no Ceará. Ao menos uma pessoa ficou ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a hipótese inicial é de que o cilindro de gás de uma caldeira tenha explodido, desencadeando a explosão de transformadores que abasteciam a fábrica com energia.

A explosão aconteceu por volta das 2h30, quando havia poucos funcionários na fábrica.

Moradores do bairro foram despertados com o estrondo e se assustaram. Escombros do prédio foram lançados à distância e atingiram casas e imóveis vizinhos.

Ao menos dois carros e um caminhão baú ficaram danificados. A área foi isolada pelos bombeiros, com apoio da Defesa Civil.

Ambulâncias foram deslocadas para o local da explosão, mas a informação inicial era de que apenas um funcionário da empresa tinha sido ferido na cabeça.

Ele foi levado para o Instituto Dr. José Frota, mas o estado de saúde não foi informado.

Moradores vizinhos ao local relataram terem sentido cheiro de gás após a explosão. Equipes especializadas da Polícia Civil realizavam no início da manhã desta sexta a perícia na fábrica.

O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com a Mais Sabor Refrigerantes, mas ainda não teve retorno.

