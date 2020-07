Celso de Mello dá 5 dias para Pazuello explicar sobre cloroquina

Clebio Cavagnolle, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Ministro Celso de Mello durante sessão da 2ª turma do STF Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello deu o prazo de cinco dias para que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, apresente informações sobre as orientações do governo federal sobre o uso da cloroquina contra o novo coronavírus.

A solicitação do ministro do STF ocorre após ação movida pela CNTS (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde), que questiona as orientações publicadas em 20 de maio pelo Ministério da Saúde.

O documento consta orientações sobre o uso do medicamento nos estágios iniciais da covid-19 e atendeu, na época, um desejo pessoal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No dia seguinte à divulgação do protocolo, o Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde) questionou em nota as orientações e pediu união entre os três níveis de governo – federal, estadual e municipal, no combate à pandemia da covid-19.

Celso de Mello deve dar uma resposta sobre a ação somente em agosto, quando o recesso do STF terminar.