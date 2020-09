Celso de Mello volta ao trabalho antecipando fim da licença médica A licença terminaria neste sábado (26), mas foi antecipada para ontem (24). O decano retoma hoje as atividades no tribunal

Celso de Mello antecipa fim da licença médica Carlos Moura/SCO/STF - 26.06.2019

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello antecipou para essa sexta-feira (25) a volta da licença médica e retoma, portanto, as atividades na Suprema Corte. A licença terminaria neste sábado (26), mas foi antecipada para ontem (24).